توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة ثم بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 01:07 مساء
عاملين صحيين خلال فصل بلازما دم متعافي من كورونا بأحد المختبرات، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، منها 555 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 83 حالة، ثم بنغازي بـ 80 حالة، و27 حالة في صبراتة، و26 حالة في النواحي الأربع، و23 حالة في زوارة، و20 حالة في الزنتان، و19 حالة في القره بوللي، و15 حالة في ترهونة، و14 حالة في زليتن، و13 حالة في كل من العامرية ونسمة والجميل وجنزور، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

إضافة إلى 12 حالة في الخمس، و11 حالة في غدامس، و10 حالات في صرمان، و9 حالات في كل من مسلاتة والعجيلات، و7 حالات في القلعة، و6 حالات في كل من الزاوية الغرب وأجدابيا والماية، و5 حالات في الغريفة، و4 حالات في سواني بن آدم، وحالتين في طبرق، وحالة واحدة في كل من العواتة والكفرة وبني وليد وجادو ونالوت.

وتماثل للشفاء 514 مصابا، منهم 425 حالة في طرابلس، و16 حالة في صرمان، و8 حالات في الزاوية الغرب، وحالتان في أجدابيا، و14 حالة في مزدة، و11 حالة في مصراتة، و31 حالة في ترهونة، و7 حالات في الزنتان.

في حين توفى 8 مصابين بواقع 3 حالات في كل من أجدابيا وطرابلس، وحالة واحدة في كل من صبراتة والنواحي الأربع.

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