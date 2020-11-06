مركز مكافحة الأمراض يحذر من مخاطر عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

من المؤتمر الصحفي المشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة «كورونا» عُقد الخميس بديوان حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس الخميس. (فيسبوك) .

دعا مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض المكلف د. حسين محمد بن عُثمان المواطنين لضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة من المركز واللجنة العلمية الاستشارية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والمداومة على غسل وتطهير اليدين من حين لآخر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس بديوان رئاسة الوزراء التابعة لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، جمع المركز الوطني لمكافحة الامراض واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا».

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وحذر المنسق الوطني للرصد بالمركز د. محمد فرج الفقيه من ارتفاع مؤشر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة امتناع الناس عن لبس الكمامة عند قضاء حاجاتهم، وقال إن هذا «ينذر بخطورة الوضع إذا استمر ازدياد حالات الإصابة».

وفي آخر حصيلة للإصابات، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء. وتعافى 500 مصاب، في حين توفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز الخميس.