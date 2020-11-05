«عمل الوفاق» تعلن عن إجراء جديد للإفراج عن مرتبات العاملين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 11:50 مساء
وكيل وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق د.علي عكاشة. (وزارة العمل)

أعلن وكيل وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق د.علي عكاشة بدء عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية والخاصة بتحديد الجهات العامة المستوفية الإجراءات للإفراج على مرتبات العاملين فيها.

وقال إن «هدف هذه اللجنة المشتركة في إطار توحيد الجهود لحل معضلة المرتبات المتأخرة»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار إلى أن «فريق وزارة العمل يتولي تحديد الجهات المفرج عنها وفقا لإعتماد الملاكات الوظيفية وعقود العاملين فيها، إضافة إلى تسكين أصحاب المرتبات المتعثرة ضمن الملاكات الوظيفية».

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