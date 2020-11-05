«تقييم ترتيبات الحوار الليبي» في محادثات بين قيس سعيد وكونتي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 10:51 مساء
قيس سعيد وكونتي. (الإنترنت)

قال رئيس تونس، قيس سعيد، إن «الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم» وذلك خلال محادثات هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي تضمنت تقييمًا شاملًا لترتيبات الحوار السياسي المقرر الأسبوع المقبل.

وحسب الرئاسة التونسية، في بيان لها، فقد ذكر قيس سعيد، اليوم الخميس، أن «الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وهو ما عمل على تحقيقه منذ نحو سنة، وبيّن أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها».

بدوره، أعرب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عن دعمه وتمنياته بالنجاح للحوار الليبي - الليبي، الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع المقبل.

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من جهتها، أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية اليوم الخميس أن المحادثات تضمنت «تقييمًا مشتركًا لأهمية الحوار الداخلي الليبي»، مشيرة إلى أن المكالمة «أولت اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الثنائي، لا سيما في مجال الهجرة».

وسبقت الاجتماع المباشر في تونس في 9 نوفمبر الجاري، تفاهمات اللجنة العسكرية «5+5» في غدامس في محاولة لحلحلة الأزمة الليبية وإيجاد حل سياسي. وكانت اجتماعات تمهيدية لملتقى الحوار السياسي انطلقت عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الماضي، بمشاركة كافة الأطياف الليبية.

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