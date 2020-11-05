حفتر يستقبل وفدا من مشايخ «المقارحة»

حفتر ووفد من مشايخ المقارحة. (مكتب إعلام القيادة العامة)

استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، وفدًا من مشايخ قبيلة «المقارحة» في مكتبه بمقر القيادة العامة، صباح اليوم الخميس.

وحسب بيان صحفي للمكتب الإعلامي للقيادة العامة، «جدد وفد القبيلة دعمه الكامل للقيادة العامة في الحرب على الإرهاب وفرض الأمن في كافة ربوع البلاد»، ونقل البيان تأكيد الوفد «كامل تقديرهم لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية شرقًا وغربًا وجنوبًا».

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وأثنى حفتر «على الدور الكبير الذي تلعبه كافة القبائل الليبية الشريفة بشكل عام، وقبيلة المقارحة المجاهدة بشكل خاص»، وشكرهم «لجهودهم المبذولة في سبيل دعم القوات المسلحة العربية الليبية»، وفق البيان.

وفي 26 أكتوبر الماضي، استقبل حفتر في مكتبه بمقر القيادة في منطقة الرجمة وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق.