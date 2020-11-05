الأمم المتحدة تعلن موقفها من طلب «لجنة العشرة» إصدار قرار لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 09:03 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)

أيد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، طلب اللجنة العسكرية الليبية «5+5» دعم وقف إطلاق النار في ليبيا بقرار من مجلس الأمن، معتبرًا ذلك «مفيدًا لتحقيق السلام في البلاد». 

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بشأن موقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من صدور قرار من مجلس الأمن لتدعيم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: «إن الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائمًا للأطراف الليبية ولجهودنا لتحقيق السلام والاستقرار».

وفي ختام اجتماعها بغدامس يوم الثلاثاء الماضي طلبت اللجنة العسكرية الليبية «5+5» أو لجنة العشرة من مجلس الأمن التعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف، تثبيتًا لقرار الوقف الدائم لإطلاق النار.

وفي السياق ذاته، توقع مجلس الأمن الدولي، في بيان اليوم الخميس، أن يتلقى في جلسة صباحية في 19 نوفمبر إحاطة من الممثل الخاص بالانابة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ستيفاني ويليامز ، وإحاطة من رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا العام 1970، جونتر سوتر، نائب الممثل الدائم لألمانيا.

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ومن المقرر أن تقدم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في جلسة صباحية يوم 10 نوفمبر، إحاطة نصف سنوية حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضايا في ليبيا.

وحسب المصدر ذاته قد يتبنى المجلس أيضًا قرارًا يدعم امتثال جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين لاتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع الليبي.

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