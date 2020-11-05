إعادة تشغيل وحدات التحسين الثانية بمصفاة الزاوية لإنتاج الوقود وغاز الطهي

مصفاة الزاوية النفطية. (شركة الزاوية لتكرير النفط)

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، عن إعادة تشغيل وحدات التحسين الثانية بمصفاة الزاوية «لإنتاج البنزين وغاز الطهي والنافتة الخفيفة»، مؤكدة «تحويل المنتجات إلى الخزانات اليوم الخميس على تمام الساعة 3 ظهرا بعد أن تم التغلب على جميع المصاعب الفنية المصاحبة لعملية إعادة التشغيل».

ونقلت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» عن مراقب التكرير المهندس محمد مسعود أن إعادة تشغيل وحدات التحسين الثانية جرت صباح يوم الاثنين بجهود المختصين من العاملين في المصفاة.

وأشارت الشركة إلى استئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء الشركة وبشحنة أولى تقدر بـ 630 ألف برميل من النفط الخام بعد أن شرعت خلال الأيام القريبة الماضية في إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية، وتمكن الفنيين من تشغيل التوربينات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية للتقليل من الاعتماد على الشبكة العامة.

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وأكدت الشركة أنها ستواصل إعادة تشغيل وحداتها لإنتاج مختلف المشتقات النفطية لدعم استقرار السوق المحلي من خلال توفير هذه المشتقات بعد أن توقف الإنتاج لشهور بسبب توقف إمدادات الخام.

وأشارت شركة الزاوية لتكرير النفط إلى أن هذه الخطوة جاءت نتاجاً لأسبوع من العمل الدؤوب والمتواصل من ذوي الاختصاص بالشركة لتجهيز هذه الوحدات لإعادة التشغيل

مصفاة الزاوية النفطية. (شركة الزاوية لتكرير النفط)