«الأرصاد»: تقلبات الجوية على مناطق الشمال الشرقي والخليج بدءا من السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 02:56 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقي والخليج بداية من السبت المقبل.

وأوضح المركز، في تنبيه اليوم الخميس، إن تلك المناطق ستشهد تكاثر للسحب الرعدية وسقوط أمطار بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانا، ما يتسب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريانها ببعض الأودية المحلية.

وأشار إلى أن موجة الطقس السيء ستصحبها رياح شمالية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانا على المناطق الساحلية، تتسبب في ارتفاع الموج واضطراب حالة البحر.

يذكر أن مناطق الشمال الشرقي تشهد مساء اليوم سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية، حسب النشرة الجوية.

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