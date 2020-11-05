«مالية الوفاق» تحيل مرتبات أكتوبر للمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 02:06 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أنها سلمت اليوم الخميس، أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر، الخاصة بجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أفادت بأن التنفيذ سيكون خلال بضعة أيام.

 «مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين

يذكر أن الوزارة أوقفت في تحديثها لمنظومة المرتبات 17 ألف مرتب، وهو الإجراء الذي قال مدير المكتب الإعلامي للوزارة إنه «يتطابق مع القانون، ويدخل من باب مكافحة الفساد»، موضحا أن منظومة المرتبات بالوزارة رُبطت بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
كريستيانو رونالدو يطلب الرحيل عن «يوفنتوس».. ويقترب من هذا النادي
رياضة عالمية
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
بسبب شح الطلب والنفط الليبي.. «أوبك» لا تستبعد تأجيل زيادة الإنتاج في بداية 2021
ليبيا
هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه