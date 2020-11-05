«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 12:54 مساء
شعار وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة التعليم في الحكومة الموقتة الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2020-2021، لمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، بناء على توصيات اللجنة الطبية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالشروط الاحترازية لضمان العودة الآمنة، وتقليص ساعات الدراسة، ما يترتب عنه تقليص المحتوى المعرفي للمقررات، وتقليص الخطة الدراسية ومعدلات الأداء.

وحسب الخطة، سيكون نظام الدراسة تناوبي، يوما بعد يوم لكل مجموعة دراسية، أي بمعدل ثلاثة أيام أسبوعيا.

وسيصبح معدل الحصص الأسبوعي لمرحلة التعليم الأساسي للحلقتين الأولى والثانية والصف السابع 12 حصة بمعدل أربع حصص يوميا، والصفان الثامن والتاسع 13 حصة بواقع أربع وخمس حصص يوميا، والمعدل الأسبوع لحصص التعليم الثانوي 18 حصة، بواقع ست حصص يوميا.

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