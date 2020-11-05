ضبط 3 تجار مخدرات في طرابلس بعد معركة مع الأمن

أسلحة وسيارة ضبطت بحوزة تجار مخدرات في طرابلس، 5 نوفمبر 2020، (إدارة مكافحة المخدرات)

ضبط أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طرابلس ثلاثة تجار مخدرات، وسيارة استخدموها في أنشطتهم المحرمة، وذلك بعد مواجهة بالأسلحة النارية معهم.

وجاءت بداية الواقعة حين كلف أعضاء التحري والقبض بالإدارة بجمع معلومات عن أنشطة المتهمين، حيث أعد لهم كمين محكم في المكان الذي اعتادوا فيه ترويج المخدرات بالعاصمة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وجرى ضبط المتهمين متلبسين بعد مواجهة مع قوات الأمن، حيث عثر بحوزتهم على مجموعة من قطع الحشيش مختلفة الأحجام، إضافة إلى أسلحة نارية نوع «بي كي تي» و«كلاشينكوف» ومسدسين.

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واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات لاستكمال باقي الإجراءات.

وفي سياق متصل، ضبط رجال الإدارة تاجر مخدرات آخر في منطقة الدريبي بالعاصمة، وبحوزته 61 قطعة حشيش مختلفة الأحجام، وسلاح ناري نوع «كلاشينكوف».