ضبط 3 تجار مخدرات في طرابلس بعد معركة مع الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 11:30 صباحا
أسلحة وسيارة ضبطت بحوزة تجار مخدرات في طرابلس، 5 نوفمبر 2020، (إدارة مكافحة المخدرات)

ضبط أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طرابلس ثلاثة تجار مخدرات، وسيارة استخدموها في أنشطتهم المحرمة، وذلك بعد مواجهة بالأسلحة النارية معهم.

وجاءت بداية الواقعة حين كلف أعضاء التحري والقبض بالإدارة بجمع معلومات عن أنشطة المتهمين، حيث أعد لهم كمين محكم في المكان الذي اعتادوا فيه ترويج المخدرات بالعاصمة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وجرى ضبط المتهمين متلبسين بعد مواجهة مع قوات الأمن، حيث عثر بحوزتهم على مجموعة من قطع الحشيش مختلفة الأحجام، إضافة إلى أسلحة نارية نوع «بي كي تي» و«كلاشينكوف» ومسدسين.

اقرأ أيضا: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الممنوعات والمخدرات في مصراتة

واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات لاستكمال باقي الإجراءات.

وفي سياق متصل، ضبط رجال الإدارة تاجر مخدرات آخر في منطقة الدريبي بالعاصمة، وبحوزته 61 قطعة حشيش مختلفة الأحجام، وسلاح ناري نوع «كلاشينكوف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
كريستيانو رونالدو يطلب الرحيل عن «يوفنتوس».. ويقترب من هذا النادي
رياضة عالمية
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
بسبب شح الطلب والنفط الليبي.. «أوبك» لا تستبعد تأجيل زيادة الإنتاج في بداية 2021
ليبيا
هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه