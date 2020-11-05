إعادة تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 09:40 صباحا
اجتماع اللجنة الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، 4 نوفمبر 2020، (داخلية الموقتة)

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة إعادة تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لها.

واختارت لعضويتها أساتذة واستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من مختلف المدن والمناطق، كما أعيد تشكيل اللجان الفرعية بالبلديات «على أن تكون مهنية طبية تنفيذية بحتة»، حسب بيان وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

كما التقت اللجنة أمس بالأعضاء الجدد، في مقر القيادة العامة بالرجمة، واستمعت لآرائهم وخططهم للمرحلة المقبلة، مؤكدة ضرورة تقديم الآراء الطبية العاجلة فيما يتعلق ببروتوكولات العلاج من الفيروس، إضافة إلى التوصيات الطبية لكافة الشؤون الحياتية العامة خلال هذه المرحلة، والمدة المقبلة.

يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا يرأسها رئيس أركان القيادة الفريق عبدالرازق الناظوري، وبعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

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