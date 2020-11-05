حل مشكلة انقطاع الكهرباء عن مركز عزل مصابي «كورونا» في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 08:38 صباحا
جانب من أعمال إصلاح أسلاك الكهرباء المغذية لمركز العزل في زوارة، 4 نوفمبر 2020، (غرفة الطوارئ)

أعلنت لجنة الخدمات بغرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا في زوارة، حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مركز العزل في البلدية.

وأوضحت أن سبب الأزمة هو سرقة الأسلاك الكهربائية المغذية للمركز حسب بيان الغرفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وكشفت اللجنة عن شراء أسلاك جديدة بصورة عاجلة، وتركيبها من قبل الفنيين بالشركة العامة للكهرباء فرع زوارة، وقد عاد التيار إلى المركز.

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ولفتت الغرفة إلى أن المركز به عدد من المصابين بالفيروس في حالة حرجة، موجهة الشكر إلى المساهمين في التغلب على هذه المشكلة.

وسجلت ليبيا 899 إصابة جديدة بالفيروس، حسب آخر إحصائية يومية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منها 40 حالة في زوارة.

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