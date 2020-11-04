غسان سلامة: روح وطنية «مستعادة» في غدامس واتجاه صحيح لتثبيت وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 09:59 مساء
مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السابق، غسان سلامة. (الإنترنت)

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة إن المقررات الصادرة عن لقاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة في غدامس تنم عن «روح وطنية مستعادة».

وأضاف سلامة، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أن هذه المقررات «تذهب في الاتجاه الصحيح نحو تثبيت وقف النار وتطبيع الحالة الأمنية وتنفيذ اتفاق جنيف، والقرار ٢٥١٠».

واختتم قائلا «مبروك لهذا التقدم الجديد وإلى المزيد في الاجتماع المقبل!».

ننشر نص بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

وأعلنت البعثة الأممية، أمس الثلاثاء، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اختتمت اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية، توصلت اللجنة في أول اجتماع لها داخل ليبيا، الذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات المهمة فيما يخص الترتيبات المقبلة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

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