تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 09:08 مساء
عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه سحب 76 عينة أظهرت التحاليل سلبية 49 منها، بينما تأكد إصابة 27 حالة، منها 13 حالة جديدة، و14 مخالطة.

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ولفت المركز إلى تسجيل 4 إصابات في سبها، منها حالة جديدة و3 حالات مخالطة، كما تم تسجيل 6 إصابات في الشاطئ كلها جديدة، و10 في الغريفة كلها مخالطة، وحالة جديدة في القطرون، وحالة في سمنو، وحالتين جديدتين في تراغن و3 حالات جديدة في وادي عتبة.

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