تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى بقيادة رئيس الأركان

رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالحكومة الموقتة، الفريق عبدالرازق الناظوري. (الإنترنت)

أعلنت رئاسة الأركان التابعة لقوات القيادة العامة، تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، بناء على تعليمات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وبحسب بيان المركز الإعلامي لرئاسة الأركان، اليوم، ستعمل الغرفة وفقًا لما حدده القرار من اختصاصات تتمثل في احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته والتأكد من سيادة القانون، والسيطرة الأمنية الكاملة على مدينة بنغازي.

كما ستعمل الغرفة، على التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتأمين الاتصالات بينها وبين الأجهزة العسكرية ذات العلاقة، وتشكيل مفارز للتصدى لأي قوة متمردة أو مخالفة للتعليمات.

ووفق القرار يتم إنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات، والحد من الظواهر السلبية والتهريب، والقبض على المطلوبين قضائيًّا، وتنفيذ تعليمات القائد العام بخصوص إخلاء العقارات التي تم التعرض لها سواء كانت أملاكًا خاصة أو عامة، خاصة المشغولة من الوحدات العسكرية والأمنية وبعض الأفراد.

كما نص القرار على المحافظة على الأهداف الحيوية وحماية الأملاك الخاصة والعامة، وفرز دوريات في المفترقات والطرق الرئيسية.