«دفاع الوفاق» تعلن انطلاق أعمال الوحدة التدريبية البحرية الثانية بمشاركة 8 دول

انطلاق الوحدة التدريبية الثانية (بحرية) للدورة الحادية عشرة للمستوى المبتدئ لكلية (5+5), 4 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، انطلاق أعمال الوحدة التدريبية الثانية (بحرية) للدورة الحادية عشرة للمستوى المبتدئ لكلية (5+5) دفاع، اليوم الأربعاء، التي تنظمها ليبيا متمثلة في رئاسة أركان القوات البحرية وعبر تقنيات الفيديو.

وأوضح بيان وزارة الدفاع اليوم، أن أعمال الوحدة بدأت بمشاركة ممثلي بحريات دول مبادرة (5+5) دفاع، التي تضم (الجزائر ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس)، تحت عنوان (الهجرة غير القانونية: المخاطر واستراتيجيات المواجهة)، وضمن تنفيذ مخطط العمل متعدد الأطراف في إطار مبادرة (5+5) دفاع.

وبحسب البيان، تتواصل أعمال الدورة لمدة يومين، التي «تهدف إلى تطوير فهم مشترك حول التحديات والتهديدات لمخاطر الهجرة واستراتيجيات المواجهة وحوكمة الهجرة ودور الإعلام في الحد منها»، وعن التجربة الليبية في الأعمال المتعلقة بالهجرة ومناقشة كيفية التصرف مع المهاجرين على مستوى الدول المشاركة.

انطلاق الوحدة التدريبية الثانية (بحرية) للدورة الحادية عشرة للمستوى المبتدئ لكلية (5+5), 4 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

انطلاق الوحدة التدريبية الثانية (بحرية) للدورة الحادية عشرة للمستوى المبتدئ لكلية (5+5), 4 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)