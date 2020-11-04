انفراج أزمة نقص الوقود والغاز في بني وليد

إحدى محطات الوقود في بني وليد بعد انفراج الأزمة، الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

شهدت بلدية بني وليد، اليوم الأربعاء، انفراجا كبيرا في أزمة نقص الوقود والغاز التي شهدتها المدينة منذ عدة أشهر، بعد فتح المحطات أبوابها أمام المواطنين، مما أدى إلى تخفيف حدة الازدحام.

وقال مدير مكتب المتابعة بالمجلس البلدي بني وليد، زايد أبوقدندش لـ«بوابة الوسط» إن محطات الوقود بالمدينة شهدت انفراجا كبيرًا في أزمة الوقود بعد الجهود التي بذلتها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في البلدية لتوفير الوقود والغاز.

وشهدت مدينة بني وليد خلال الأشهر الماضية نقصًا حادًا في الوقود وغاز الطهي مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء لبيع الوقود والغاز بأسعار مرتفعة جدا مستغلين حدوث هذه الأزمة.

سيارة شرطة تتابع عمل محطات الوقود في بني وليد. الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

إحدى محطات الوقود في بني وليد بعد انفراج الأزمة، الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (الإنترنت)