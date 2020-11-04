حفتر يطلق عملية أمنية مشتركة لـ«فرض القانون والقضاء على كل مظاهر التسليح»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 03:46 مساء
المشير حفتر, 4 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)

وجه قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، تعليمات مشددة بإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح.

وبحسب بيان لمكتب إعلام القيادة العامة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال اجتماع موسع و«عاجل» ضم حفتر مع كل من رئيس الحكومة الموقتة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأوضح البيان أن حفتر أصدر تعليماته المباشرة و«المشددة» لإطلاق العملية الأمنية المشتركة والموسعة لـ«فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية».

كما وجه العملية الأمنية بالقبض السريع على كل المطلوبين، وعلى كل الشخصيات التي تعمل على «تأجيج الرأي العام».

وأكد حفتر ضرورة تنفيذ كل الأوامر الموجهة في مدة زمنية معينة، مشددًا على «محاسبة كل المعرقلين والمقصرين والمتواطئين بصورة قانونية عاجلة تحت إشرافه المباشر».

المشير حفتر مع القيادات الأمنية ورئيس الحكومة الموقتة ورئيس الأركان العامة, 4 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه