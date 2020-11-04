إطلاق اسم الفريق ونيس بوخمادة على مدرسة الشعلة الثانوية في أجدابيا

آمر إدارة القوات الخاصة الراحل الفريق ونيس بوخمادة، (أرشيفية : القيادة العامة)

قررت مراقبة شؤون التربية والتعليم أجدابيا، إطلاق اسم آمر إدارة القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة، الفريق ونيس بوخمادة على مدرسة الشعلة للتعليم الثانوي في البلدية.

وأصدر مراقب شؤون التربية والتعليم أجدابيا، أحمد حامد إبراهيم، القرار رقم 49 لسنة 2020، بشأن إعادة تسمية مؤسسة تعليمية بالمدينة.

ونص القرار في مادته الأولى على إعادة تسمية مدرسة الشعلة للتعليم الثانوي لتكون باسم الفريق ونيس بوخمادة للتعليم الثانوي.

وطالب القرار في مادته الثانية بالعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المشير حفتر يصدر قرارًا باعتبار الفريق بوخمادة «شهيدًا بالقوات المسلحة»

وتوفي بوخمادة الأحد الماضي، متأثرًا بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة، كما قاد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته بمنطقة المقزحة.

وقرر رئيس مجلس النواب، «القائد الأعلى للجيش الوطني» عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق.

فيما أصدر المشير حفتر، قرارًا يقضي باعتبار بوخمادة «شهيدًا بالقوات المسلحة».