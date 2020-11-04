ضبط متهم بترويج المخدرات في منطقة الدريبي بحوزته 31 قطعة حشيش

قطع حشيش مختلفة الأحجام مضبوطة مع متهم بترويج المخدرات بمنطقة الدريبي، 4 نوفمبر 2020. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بترويج المخدرات في منطقة الدريبي، وبحوزته 31 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام.



جاء ذلك بناءً على معلومات بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدرات، نوع حشيش، بمنطقة الدريبي، ليتقرر تكليف أعضاء التحري والقبض بإعداد كمين محكم له، حسب بيان منشور على صفحة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

قطع حشيش مختلفة الأحجام مضبوطة مع متهم بترويج المخدرات بمنطقة الدريبي، 4 نوفمبر 2020. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)