شركة سرت تقدم كشفا بأعمال الصيانة المنجزة خلال 3 أشهر

جانب من أعمال الصيانة التي أجراها فنيي شركة سرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأربعاء، تنفيذ إدارة صيانة الحقول خلال الثلاثة الأشهر الماضية عديد أعمال الصيانة الدورية والطارئة.



وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن هذه الأعمال جاءت نتيجة «لتكاتف جهود وسواعد جميع العاملين بهذه الحقول من أجل المحافظة على سير عمليات الإنتاج في المستوى المطلوب».



وشملت أعمال الصيانة الانتهاء من إصلاح تسريب الزيت في خط «36» بوصة للكيلومتر 17.5، واستكمال صيانة المحرك المستبدل من الضاغطة «C-157»، وتركيب صمام «16» الخاص بخط تفريغ الغاز «30» بوصة عند كيلو متر «5»، والشروع في أعمال الصيانة الخاصة بالتوربينة الغازية «GT-101»، وإجراء العمرة للفواصل التابعة لمعمل الفرز «2» «202B.201B».

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إضافة إلى المساندة في السيطرة على فوران البئر «C-166» في حقل الجنوب، وإصلاح تسريبات الزيت في خط «20» بوصة لحقل «الراقوبة» عند الكيلو متر «44، 44.5، 67، 77»، وصيانة ضاغطة الهواء رقم «130SC-01» الخاصة بالتوربينة «GT-108» المتوقفة منذ فتره طويلة والعمل على صيانة وحدة تجفيف الهواء التابعة لها.



كما أجرى ساهم فنيو الشركة في إعادة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الكهرباء بزلطن «BB1»، والمساهمة في إعادة تشغيل التوربينات الغازية «GT-102،GT-103، GT-104» بمعمل الغار والضاغطات الغازية «C-10، C-30، C-40،C-50،C-155، C-156، C-160» بمعمل الرفع بالغاز زلطن وحقل الراقوبة.



علاوة على المساهمة في إعادة تشغيل الضاغطة «C-157» بعد إجراء العمرة الشاملة، وتركيب المحرك الكهربائي رقم «3» لمضخة نقل الزيت في معمل الفرز، والمساهمة في إعادة تشغيل الضاغطة «163 C-» بعد إجراء العمرة الشاملة لها وهي لا تزال تحت مرحلة الاختبارات، والشروع في تجهيز وتركيب خمس مضخات غاطسة خاصة بآبار الإطفاء زلطن، إلى جانب أعمال صيانة التسربات لخطوط الآبار بعد استئناف عمليات الإنتاج لما يزيد على 25 بئرا تقع في حقل «الجنوب» وحقل «اللهيب» وحقل «المقيل» وحقل «الراقوبة».

جانب من أعمال الصيانة التي أجراها فنيي شركة سرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من أعمال الصيانة التي أجراها فنيي شركة سرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من أعمال الصيانة التي أجراها فنيي شركة سرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من أعمال الصيانة التي أجراها فنيي شركة سرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من أعمال الصيانة التي أجراها فنيي شركة سرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من أعمال الصيانة التي أجراها فنيي شركة سرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من أعمال الصيانة التي أجراها فنيي شركة سرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)