«داخلية الوفاق»: باشاغا يزور مصر لتعزيز التعاون الأمني وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 12:38 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إن الوزير فتحي باشاغا يجري، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مصر في إطار «التعاون بين البلدين والتحديات المشتركة التي تواجههما».

وأشارت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن الزيارة تهدف إلى «تعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر».

وأعرب باشاغا عن «بالغ تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على هذه الدعوة، والتعاون البناء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا»، مؤكدا تطلع وزارة الداخلية لـ«العمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر بما يحفظ أمن واستقرار البلدين ويحقق الرفاه والازدهار للشعبين الليبي والمصري الشقيقين»، حسب البيان.

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