الأرصاد: البحر هادئ على طول الساحل وارتفاع الموج لا يتجاوز المترين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، وأن يكون البحر هادئا على طول الساحل، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج المترين.



وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ ويكون خفيف الموج الليلة على ساحل زوارة.

- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية على ساحل الجبل الأخضر، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 ومترين.

- البحر هادئ على ساحل رأس لانوف وخفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى ساحل شحات وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.

- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.