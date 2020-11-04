«داخلية الوفاق» تسلم سيارة لمالكها بعد 5 أشهر من سرقتها في ترهونة

ضبط سيارة مسروقة منذ خمسة أشهر في ترهونة، 4 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

تمكنت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق من ضبط مركبة آلية مسروقة نوع «كيا إسعاف» اللون رصاصي.



وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، إن السيارة سرقت في الخامس من يونيو الماضي في مدينة ترهونة، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المركبة لمالكها بعد إحضاره الأوراق التي تثبت ملكيتها له.

- ضبط سيارة مسروقة تقودها فتاة بطرابلس



وفي سبتمبر الماضي، تمكنت قوة دعم مديرية أمن طرابلس «عاصفة العاصمة» من ضبط سيارة «كيا» تقودها فتاة بعد الاشتباه فيها، واتضح أن السيارة مسروقة ومبلغ عنها لدى مركز شرطة زاوية الدهماني.



ضبط سيارة مسروقة منذ خمسة أشهر في ترهونة، 4 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

ضبط سيارة مسروقة منذ خمسة أشهر في ترهونة، 4 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)