أصحاب المساكن المدمرة في سرت يطالبون الحكومتين بصرف تعويضاتهم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 09:48 صباحا
وقفة احتجاجية لأصحاب المساكن المدمرة في سرت، 3 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

طالب عدد من سكان مناطق الأحياء السكنية المدمرة والمتهالكة بسرت الحكومتين الوفاق والموقتة، وبلدية سرت والجهات المسؤولة ذات العلاقة بصرف تعويضاتهم عما لحق بمساكنهم التي دمرت ونهبت خلال الحروب الماضية، وآخرها حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي العام 2016.

ونظم عدد من سكان تلك المناطق وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام منازلهم المدمرة بطريق الشط بحي شعبية الجيزة البحرية بالمدينة، وناشدوا الجهات الحكومية الإسراع في صرف التعويضات المالية، وتوفير بدل إيجار شهري؛ بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها.

- أصحاب المساكن المدمرة في سرت ينظمون وقفة احتجاجية

ودانوا «صمت» الحكومتين، وجهاز الإسكان والمرافق، وبلدية سرت وعدم تعويضهم، وحملوا المسؤولين في الحكومتين مسؤولية «استمرار معاناتهم» وعدم حل ملف تعويضهم.

مساكن مدمرة في سرت، 3 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه