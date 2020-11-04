أصحاب المساكن المدمرة في سرت يطالبون الحكومتين بصرف تعويضاتهم

وقفة احتجاجية لأصحاب المساكن المدمرة في سرت، 3 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

طالب عدد من سكان مناطق الأحياء السكنية المدمرة والمتهالكة بسرت الحكومتين الوفاق والموقتة، وبلدية سرت والجهات المسؤولة ذات العلاقة بصرف تعويضاتهم عما لحق بمساكنهم التي دمرت ونهبت خلال الحروب الماضية، وآخرها حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي العام 2016.



ونظم عدد من سكان تلك المناطق وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام منازلهم المدمرة بطريق الشط بحي شعبية الجيزة البحرية بالمدينة، وناشدوا الجهات الحكومية الإسراع في صرف التعويضات المالية، وتوفير بدل إيجار شهري؛ بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها.

- أصحاب المساكن المدمرة في سرت ينظمون وقفة احتجاجية

ودانوا «صمت» الحكومتين، وجهاز الإسكان والمرافق، وبلدية سرت وعدم تعويضهم، وحملوا المسؤولين في الحكومتين مسؤولية «استمرار معاناتهم» وعدم حل ملف تعويضهم.

مساكن مدمرة في سرت، 3 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)