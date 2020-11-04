شركة الواحة تبدأ في إمداد محطة كهرباء «السرير» بالغاز خلال 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 08:27 صباحا
منشأة نفطية تابعة لشركة الواحة. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط المهندس أحمد عمار، اليوم الأربعاء، مع رئيس الشركة العامة للكهرباء، ومدير عام شركة إمدادات الغاز، مدي جاهزية «الواحة» للبدء في عمليه إمداد الغاز لمحطة «السرير» لتوليد الكهرباء عبر الخط الواصل للمحطة من حقل «الفارغ».

وأعلن عمار في بيان منشور على صفحة شركة الواحة بموقع «فيسبوك» البدء في إمداد الغاز لمحطة «السرير» في غضون عشرة أيام. وسبق أن أكد المسؤول خلال فترة إغلاق النفط، أهمية محاولة تخفيض الإنتاج واستمرار التشغيل بحقل «الفارغ» أطول فترة ممكنة.

- مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات

وحقل «الفارغ» هو «أكبر» المشاريع المنجزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لعام 2019، ومن المتوقع أن يعزز إمدادت الغاز للمناطق الشرقية والجنوبية ويخفض الاعتماد علي المحروقات، حسب البيان.

ونهاية أكتوبر، قال مصدر مسؤول بشركة الواحة للنفط، لـ«بوابة الوسط» إن الكوادر الفنية والهندسية بحقل «السماح» النفطي، تمكنت من إنجاز أعمال صيانة وتدعيم الخط الواصل بين حقل «السماح» ومحطة «القطار» للنفط الخام بنسبة 80%.

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