شركة الكهرياء تعلن تفاصيل أعمال الصيانة لخطوط ومحطات متضررة في تاجوراء

عامل خلال إصلاح عمود كهرباء في تاجوراء بالعاصمة طرابلس. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة لبعض الخطوط والمحطات المتضررة في تاجوراء في العاصمة طرابلس.

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الثلاثاء إلى استبدال عدد 4 أعمدة علي خط بئر التركي، واستبدال عمودين علي خط الجفينة، واثنين آخرين علي خط مشروع الأغنام».

اقرأ أيضا: شركة الكهرباء تدعو أصحاب المحال لسداد الديون المتراكمة

ونوهت إلى «استبدال 3 أعمدة ضغط منخفض علي محول بوغرارة»، و«تركيب شاحن 48 فولت بمحطة التجفيف» و«صيانة كابل ضغط منخفض حجم 95 معطوب علي محطة الضمان 5». ولفتت إلى «العمل على صيانة كابل ضغط عالي من محطة الرحبة الي محطة الاتصالات الدولية».