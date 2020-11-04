«الخطوط الجوية الافريقية»: رحلة الاسكندرية الأربعاء.. وجدولة الرحلات المقبلة في أقرب فرصة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 12:21 صباحا
مطار معيتيقة, (أرشيفية :الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عن تسيير رحلة إلى مدينة الأسكندرية اليوم الأربعاء، معتذرة للمسافرين عن «ما حدث من ظروف قاهرة خارجة عن الارادة».

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أنه «جرت الموافقة على تسيير رحلتين يوم الإربعاء ذهابا وإيابا من وإلى الاسكندرية، بعد جهود واتصالات مضنية بُذلت مع سلطات الطيران المدني المصري».

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وساد ارتباك بين المسافرين المتوجهين إلى الإسكندرية في رحلة الأربعاء، بعد أن تلقوا إخطارا صباح أمس الثلاثاء بإلغائها.

ونوه بيان الخطوط الجوية الأفريقية إلى أن «رحلتي الأربعاء هما معيتيقة - الاسكندرية (12:45 محلي)، والإسكندرية - معيتيقة (16:10محلي)»، فيما من المقرر تسيير رحلتين غد الخميس «بنينا بنغازي - الاسكندرية (13:45 محلي)، والإسكندرية - بنينا بنغازي 16:10 محلي». ولفت البيان إلى أنه «سيكون هناك جدولة للرحلات القادمة في أقرب فرصة».

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