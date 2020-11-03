باشاغا يلتقي وفدا من أعيان الطوارق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 09:05 مساء
لقاء باشاغا بمقر وزارة الداخلية مع وفد أعيان الطوارق، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

استعرض وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مساء الثلاثاء، مع وفد أعيان الطوارق الأوضاع الأمنية داخل مناطق الجنوب و«المشكلات والعراقيل التي تواجه قبائل الطوارق في الهوية الليبية وإيجاد الحلول لها».

جاء ذلك خلال لقاء عُـقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، جمع باشاغا مع وفد من أعيان الطوارق ضم عميد بلدية أوباري أحمد مانكو نينو، وجيلي الغالي من حكماء وأعيان الطوارق، والعميد محمد لاكري من الحرس الرئاسي، والعميد مصطفى ممادي من حرس الحدود.

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وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن اللقاء تطرق إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه مناطق الجنوب من نقص في المحروقات، من وقود وديزل وغاز الطهي، ونقص السيولة والغلاء المعيشي، وسبل إيجاد الحلول الناجعة لها، إضافة إلى عديد المواضيع التي تهم الجنوب الليبي.

وفي وقت سابق اليوم، بحث باشاغا مع رئيس مجلس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المشكلات والعراقيل التي تواجه الشركة، خاصة مع حلول فصل الشتاء، وما ينتج عنه من تراكم لمياه الأمطار بالطرق العامة، وما تسببه من عرقلة في حركة السير.

لقاء باشاغا بمقر وزارة الداخلية مع وفد أعيان الطوارق، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
لقاء باشاغا بمقر وزارة الداخلية مع وفد أعيان الطوارق، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
لقاء باشاغا بمقر وزارة الداخلية مع وفد أعيان الطوارق، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
لقاء باشاغا بمقر وزارة الداخلية مع وفد أعيان الطوارق، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
جانب من الحضور.
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