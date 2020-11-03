«داخلية الوفاق»: «ضبط» 182 مهاجرا غير شرعي بوسط البحر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 02:26 مساء
مهاجرون غير شرعيين ضبطهم خفر السواحل الليبي, 2 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنها 182 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بوسط البحر.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تمكن الزورق البحري P301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، صباح أمس الإثنين، من ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنها 182 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، منهم (15 امرأة، و8 أطفال أحدهم حديث الولادة).

ولفت البيان إلى أن أحد هذه القوارب كان قد تعطل بهم بوسط البحر، حيث تم «تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM ومنظمة الإغاثة الدولية».

مهاجرون غير شرعيين ضبطهم خفر السواحل الليبي, 2 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
مهاجرون غير شرعيين ضبطهم خفر السواحل الليبي, 2 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
مهاجرون غير شرعيين ضبطهم خفر السواحل الليبي, 2 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
مهاجرون غير شرعيين ضبطهم خفر السواحل الليبي, 2 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
مهاجرون غير شرعيين ضبطهم خفر السواحل الليبي, 2 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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