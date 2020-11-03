تسجيل 147 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 09:41 صباحا
عنصران طبيان في إحدى المنشآت الطبية الليبية, (الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة تسجيل 147 إصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلدية أمس الإثنين

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالبلدية ارتفع إلى 5226 حالة، منها 1373 حالة نشطة حتى الآن، و3698 حالة شفاء، فيما توفي 155 شخصا بالمرض.

لجنة مجابهة «كورونا» في مصراتة تكشف سبب غلق مختبر البلدية

وفي أواخر أكتوبر الماضي، كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في مصراتة سبب إقفال المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع البلدية، مؤكدة ان الأمر يرجع إلى إجراء معايرة للأجهزة.

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