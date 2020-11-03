«خارجية الوفاق» تعلن استئناف الدراسة بالمعهد الدبلوماسي لسنة 2020

طلاب المعهد الدبلوماسي لسنة 2020, 31 أكتوبر 2020. (خارجية الوفاق)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق استئناف الدراسة بالمعهد الدبلوماسي لسنة 2020، لاستكمال المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لدفعة الملحقين الدبلوماسيين السادسة عشرة بعد انتهاء البرنامج التدريبي.

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وبحسب بيان لإدارة الإعلام الخارجي الإثنين، يأتي القرار تنفيذا للخطة التدريبية لمعهد الدراسات الدبلوماسية لسنة 2020، وتنفيذا لتعليمات وزير الخارجية الطاهر سيالة.

وأوضح البيان إلى استئناف الدراسة بالقاعة الرئيسة للهيئة العامة للسياحة، اعتبارا من يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.