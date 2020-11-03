«خارجية الوفاق» تعلن استئناف الدراسة بالمعهد الدبلوماسي لسنة 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 08:39 صباحا
طلاب المعهد الدبلوماسي لسنة 2020, 31 أكتوبر 2020. (خارجية الوفاق)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق استئناف الدراسة بالمعهد الدبلوماسي لسنة 2020، لاستكمال المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لدفعة الملحقين الدبلوماسيين السادسة عشرة بعد انتهاء البرنامج التدريبي.

«خارجية الوفاق» عن هجوم نيس: لا يوجد مبرر لقتل الأبرياء أو العنف

وبحسب بيان لإدارة الإعلام الخارجي الإثنين، يأتي القرار تنفيذا للخطة التدريبية لمعهد الدراسات الدبلوماسية لسنة 2020، وتنفيذا لتعليمات وزير الخارجية الطاهر سيالة.

وأوضح البيان إلى استئناف الدراسة بالقاعة الرئيسة للهيئة العامة للسياحة، اعتبارا من يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
التعداد السكاني في الصين: 7 ملايين عامل يشاركون في الإحصاء
اقتصاد
كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»