الحكومة الموقتة تعلن 14 نوفمبر موعدا لبدء العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 08:13 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (الحكومة الموقتة).

أعلنت الحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، أن اللجنة المشكلة لإعداد الخطة التعليمية حددت يوم 14 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق العام الدراسي وفق الخطة الموضوعة من قبلها، واعتمدها رئيس مجلس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز واللجنة، إذ جرى استعراض خطة انطلاق العام الدراسي المقبل في ظل مواجهة جائحة «كورونا».

وحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة الموقتة، «تقرر الإيعاز لجهاز الإمداد الطبي لتوفير كافة احتياجات حماية الطلاب، والعناصر المشتركة في العملية التعليمية من مستلزمات الوقاية من الإصابة بهذا الوباء». 

وطلب الثني «التنسيق العاجل حيال توفير التغطية المالية اللازمة لصرف علاوة التدريس المقررة للمعلمين بكافة المراحل التعليمية وتوفير مبالغ مالية كمصروفات ومناولة ونقل وتزويع الكتاب المدرسي على المدارس».

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