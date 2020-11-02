قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين الليبيين

إحدى جلسات «الأسبوع 1325» حول تفعيل القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2000 في تونس. (أرشيفية: الإنترنت)

أوصت هيئة أممية في ختام لقاء افتراضي بضرورة إشراك المرأة التونسية في مفاوضات السلام بين أطراف الصراع الليبي.

وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا في ختام أنشطة «الأسبوع 1325» حول تفعيل القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2000 المتعلق ببرنامج «المرأة، الأمن، السلم» عدة توصيات خلال لقاء افتراضي مع مجموعة نواب مجلس الشعب التونسي مساء أمس الأحد.

ودعت التوصيات إلى ضرورة أن «تقوم المرأة التونسية بدور مهم في ترسيخ الأمن والسلام في إطار مفاوضات السلام بين الفرقاء الليبيين»، إذ لاحظت «غياب الحضور النسوي التونسي في علاقة بدعم السلم والأمن في ليبيا». كما شددت على التركيز على دور لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل بالنظر إلى دورها المهم في تطبيق هذا القرار.

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ونوه اللقاء إلى وجود نقائص في خطة العمل التونسية، وذلك في علاقة بوضع المرأة عند وجود عمليات إرهابية، وعند استعمال الفتيات في العمليات الإرهابية، وجرى التأكيد على ضرورة معالجة مشكل هجرة النساء الأفريقيات وما يتعرضن له من اتجار بالبشر وتمييز عنصري إلى جانب صعوبة نفاذ أبناء الجيل الثاني من المهاجرات الأفريقيات إلى التعليم.

وتسبق الدعوة إلى إشراك المرأة في مفاوضات السلام قبيل استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي في 9 نوفمبر برعاية الأمم المتحدة بمشاركة كل من تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال‎. ويهدف الحوار لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت.