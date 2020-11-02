«الرئاسة المصرية»: السيسي يستعرض مع ميركل موقف مصر الاستراتيجي تجاه القضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 07:31 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي خلال حديثه المرئي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (الرئاسة المصرية)

قال الناطق باسم الرئاسة المصري، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض خلال «اتصال مرئي» مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، «موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات» الخاصة بعملية التسوية الشاملة للأزمة.

وأضاف راضي في تصريح نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الموقف المصري يأتي «استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة وللحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي».

وأشار إلى أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أشادت من جهتها، «بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي من شأنها أن تعزز من العملية السياسية في ليبيا، وكذا ترسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً حرص ألمانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام»، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية.

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