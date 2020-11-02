صنع الله يبحث الاحتياجات الملحة بمرادة مع وفد من البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 06:58 مساء
صنع الله يتوسط وفد بلدية مرادة خلال استقباله بمقر المؤسسة في طرابلس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، احتياجات بلدية مرادة مع وفد من البلدية ضم عميد المجلس البلدي، مصطفى محمد الزواوي ورئيس مجلس الحكماء أبوسيف أبواعمير، ورئيس مجلس الأعيان بالبلدية نصر مخلوف، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف إبراهيم خليفة.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع صنع الله ووفد بلدية مرادة الذي عقد بقاعة الانتصار بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة الاحتياجات الملحّة ببلدية مرادة، والمختنقات التي يعاني منها سكان المنطقة».

وأكد صنع الله خلال اللقاء أن المؤسسة الوطنية للنفط تولي اهتماما كبيرا لجميع مناطق عملياتها من خلال برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية كونها الحاضنة الطبيعية لهذه المواقع والحقول، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «المؤسسة ستقوم بكل ما في وسعها لتقديم يد العون للأهالي ببلدية مرادة بما هو متاح لها في الوقت الراهن، وذلك بسبب شح الميزانيات المالية اللازمة التي تحتاجها لتسيير القطاع»، وفق المؤسسة.

وأكد عميد مرادة مصطفى محمد الزواوي، ورئيس مجلس الحكماء أبوسيف أبواعمير من جهتهما «حرص أهالي المنطقة على حماية هذه الحقول، وذلك تماشياً مع منهاج سياسة الجار الطيب الذي اتخذته المؤسسة وألزّمت نفسها به تجاه المدن والقرى المجاورة لمناطق عملياتها»، بحسب ما نشرته المؤسسة.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها قامت في السابق بصيانة المركز الصحي مرادة وتوفير محطة تحلية وسيارة إسعاف، وسيارة صرف صحي، كما قامت بتوريد قطع غيار لمحطة الكهرباء.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.خلال اجتماعه مع وفد بلدية مرادة. الاثنين 2 نوفمبر 2020(المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع صنع الله مع وفد بلدية مرادة. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع صنع الله مع وفد بلدية مرادة. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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