عقيلة صالح يلتقي وفد رابطة شباب قبائل التبو على مستوى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 04:37 مساء
عقيلة صالح مع وفد رابطة شباب قبائل التبو، 2 نوفمبر 2020 (مجلس النواب الليبي).

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الاثنين، وفد رابطة شباب قبائل التبو على مستوى ليبيا، حيث تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات المسار السياسي في البلاد وأهمية دور الشباب في هذه المرحلة وسبل الارتقاء به.

وتعهد وفد رابطة شباب قبائل التبو بـ«التزامهم بالمبادئ القائمة على الاحترام المتبادل وتمسكهم بروح التعاون والتسامح واستعدادهم للمشاركة في حلحلة المشاكل التي تخص المجتمع عموماً وفئة الشباب بشكل خاص»، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على شبكة الإنترنت.

وعبر أعضاء الوفد عن «ثقتهم» في رئيس مجلس النواب، مثمنين «عاليا الجهود التي يبذلها من أجل الوطن والمواطن»، وفق نص البيان نفسه.

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