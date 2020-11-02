المشري يناقش مع وزير خارجية قطر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 03:10 مساء
المشري في لقائه مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 2 نوفمبر 2020 (مجلس الدولة).

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا خلال لقاء بينهما في الدوحة، صباح اليوم الإثنين.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان، إن اللقاء تناول «العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده المسار السياسي السلمي في ليبيا، مجددًا ترحيبَ بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الموقع أخيرًا في جنيف».

وأشاد المشري بـ«دور قطر في حل الأزمة الليبية وجهودها في الدفع باتجاه العملية السياسية السلمية للأمام»، حسب البيان. 

المشري في لقائه مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 2 نوفمبر 2020 (مجلس الدولة).
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