السوق الموازية: تراجع الدولار ولا تغيير في أسعار اليورو والاسترليني

تراجعت العملة الأميركية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، بينما استقرت أسعار صرف باقي العملات الدولية الأكثر تداولًا في تعاملات السوق الموازية.

فقد انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 6.24 دينار اليوم مقابل 6.26 دينار أمس، بفارق قرشين.

في حين لم يشهد اليورو تغيرًا في سعر صرفه أمام العملة الليبية، إذ استقر عند 7.26 دينار، والجنيه الاسترليني الذي حافظ لليوم الثالث على مستواه عند 8 دينارات.

كذلك، استقر سعر صرف العملتين التركية والتونسية دون تغيير عند 0.75 دينار لليرة التركية، و 2.26 دينار ليبي للعملة التونسية.