الطلاب يواصلون أداء امتحانات الشهادة الثانوية لليوم الثاني

طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية، 2 نوفمبر 2020 (تعليم الوفاق)

واصل طلاب الثانوية العامة في المدارس التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، أداء امتحانات الشهادة الثانوية لليوم الثاني على التوالي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».



وارتدى الطلاب الكمامات أثناء أداء الامتحان، وحرصوا على استعمال الكحول والمواد المطهرة، فيما قام مسؤولون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بزيارة عدد من مقار اللجان الامتحانية، للوقوف على الالتزام بالشروط الاحترازية.



ونشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق صورًا من سير العملية الامتحانية من داخل مقر إحدى اللجان في العجيلات التابع للجنة المركزية الزاوية التي يمتحن بها 6057 طالبًا وطالبة، بينما يصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات إلى 70 ألفًا و464 طالبًا.



وينقسم الطلاب إلى 54 ألفًا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفًا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبًا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط، موزعين على 17 لجنة مركزية، فيما يشرف ألف و567 موظفًا على لجان المراقبة، ويعمل 8 آلاف و256 عضوًا في لجان الملاحظة.

طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية، 2 نوفمبر 2020 (تعليم الوفاق)

طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية، 2 نوفمبر 2020 (تعليم الوفاق)

طالبات تؤدين امتحانات الشهادة الثانوية، 2 نوفمبر 2020 (تعليم الوفاق)