نائب رئيس الحكومة الموقتة: مالطا وافقت على الإفراج عن 1.1 مليار دولار ليبية محتجزة لديها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 10:13 صباحا
مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن نائب رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، موافقة الجانب المالطي على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم، التي تبلغ 1.1 مليار دولار.

وقال البدري إن مالطا «تدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية»، مضيفًا أن «الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي خيارين، الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة الليبية أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، لكن محافظ المصرف المقال رفض إدخال الأموال إلى المصرف»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الإثنين.

وفيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار، قال إن الاتفاق سيصمد في حال إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، معتبرًا أن الولايات المتحدة «سيكون لها دور كبير في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد».

- رغم الضغوط لإعادتها.. مالطا تكشف أسباب الاحتفاظ بمليار دينار ليبي

وكان البدري أعلن، الخميس الماضي، الشروع في مفاوضات مع السلطات المالطية للإفراج عن سيولة نقدية لصالح مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. وزار نائب رئيس الحكومة الموقتة مالطا ضمن وفد يترأسه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ويضم وزير الخارجية د.عبدالهادي الحويج، وقال إن المباحثات دار جزء منها حول طلب السلطات الليبية الإفراج عن ما يعادل 1.1 مليار دولار من العملة الليبية.


وفي 26 مايو الماضي أعلنت حكومة مالطا مصادرة هذه القيمة التي طبعتها شركة «غوزناك» وهي شركة روسية مملوكة للدولة، وذلك بطلب من المصرف المركزي في البيضاء أثناء مرورها بمالطا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
صنع الله: ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 800 ألف برميل يوميا
ليبيا
«الجنائية الدولية»: الورفلي والتهامي مازالا طليقين رغم الجرائم
ليبيا
«بي بي سي»: وفاة الممثل البريطاني شون كونري عن 90 عاما
ثقافة وفن
«الجنائية الدولية» تدعو سيف القذافي إلى تسليم نفسه للسلطات الليبية
ليبيا
دبلوماسية «الزلزال» بين تركيا واليونان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انتقال «كورونا» عن طريق العين.. وارد