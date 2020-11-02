«الواحة للنفط»: تشغيل برج الاتصالات في ميناء السدرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 09:49 صباحا
موظف يعمل على تحديث تكنولوجيا الاتصالات في شركة الواحة. (الشركة)

أعلنت شركة الواحة للنفط تشغيل برج الاتصالات الرابط بين ميناء السدرة النفطي وحقل الظهرة ومجمع التخزين، بعد تدميره خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن إجراءات محاولة استعادة كامل الإنتاج الليبي.

وقال مصدر في قسم الإعلام بالشركة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن هذا البرج يوفر اتصالًا بين مشغلين، ويعزز من أعمال الشحن والتفريغ ويوفر اتصالات الطوارئ، ويحقق السرعة في نقل معلومات.

وأضاف أن «المساعي مستمرة من أجل تطوير التواصل وسهولة وصول معلومات وتدفقها بين كافة المواقع بالحقول والميناء»، لافتًا إلى أن إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتعاون مع شركة «المدار» بتركيب تقنية «4G» بحقل الفارغ ضمن إجراءات تطوير وتحسين الاتصالات.

وشدد على اهتمام الشركة بالسرعة والدقة وتداول المعلومات بشكل أكثر دقة بدلًا ‏عن نقلها بطرق تقليدية وإهدار الوقت، لافتًا كذلك إلى نجاح المهندسين ‏في مد كابل ألياف بصرية بطول 7 كيلو مترات ‏بين الخزانات والميناء، وذلك بعد أن تعرضت أبراج الاتصالات للخراب خلال فترة عدم الاستقرار التي شهدها ميناء السدرة في الفترة الماضية.

وتعقد الإدارات المختصة بالشركة اجتماعات فنية مع شركات اتصالات محلية لتوفير خدمات لكافة المواقع والمحطات، «ما يعزز الأعمال ويساهم في التحول التكنولوجي الذي تعمل شركة الواحة عليه»، وفق المصدر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
صنع الله: ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 800 ألف برميل يوميا
ليبيا
«الجنائية الدولية»: الورفلي والتهامي مازالا طليقين رغم الجرائم
ليبيا
«بي بي سي»: وفاة الممثل البريطاني شون كونري عن 90 عاما
ثقافة وفن
«الجنائية الدولية» تدعو سيف القذافي إلى تسليم نفسه للسلطات الليبية
ليبيا
دبلوماسية «الزلزال» بين تركيا واليونان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انتقال «كورونا» عن طريق العين.. وارد