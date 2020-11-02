ثلاث جامعات ليبية ضمن أفضل 200 جامعة إفريقية في تصنيف دولي جديد

مقر الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية (أرشيفية: الإنترنت).

دخلت ثلاث جامعات ليبية قائمة أفضل 200 جامعة إفريقية للعام 2020 حسب موقع «يونيرانك» المتخصص في تصنيف الجامعات الإفريقية، لكن على الصعيد العالمي لم تحظ بترتيب جيد.

واللافت في ترتيب الموقع الدولي الصادر، الأحد، توسط الجامعة الليبية الطبية الدولية «القائمة الإفريقية» رغم حداثة نشأتها، حيث جاءت في المرتبة 99 قائلا إنها تأسست في عام 2007، وهي مؤسسة تعليم عال خاصة غير ربحية تقع في مدينة بنغازي، لكن ترتيبها عالميا كان 5217، تلتها جامعة طرابلس في المرتبة 123 إفريقيا و5971 عالميا علما بأنها تأسست في1957، في حين جاءت جامعة مصراتة في المرتبة الثالثة وطنيا و166 إفريقيا و6946 عالميا.

معايير تصنيف الجامعات

وتوصل المشرفون على القائمة إلى الترتيب «بناءا على معلومات يجمعها الموقع من مصادره الخاصة بدلا من الاعتماد على معلومات توفرها الجامعات في مواقعها الإلكترونية كما هو الحال في التصنيفات الأخرى».

واعتمد التصنيف على عدة معايير في تقييمه للجامعات «تشمل السمعة الأكاديمية وكذا الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس وآراء جهات التوظيف حول جاهزية وكفاءة خرّيجي الجامعة». ومن بين المعايير الأخرى أن تكون الجامعة «معتمدة في وزارة التعليم العالي لدى كل الدولة، وتمنح دروسا في الليسانس، الماجستير، الدكتوراه».

وتصدرت سبع جامعات من جنوب إفريقيا القائمة على رأسها «كيب تاون» و «بريتوريا» و«ويتووترسراند» وتليهم في المرتبة الثامنة الجامعة الأمريكية في القاهرة، تليها جامعة نيروبي (كينيا) وفي المرتبة 11 إفريقيا جامعة القاهرة بمصر.