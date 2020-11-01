1334 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 10:49 مساء
عميد بلدية بني وليد المكلف أثناء تفقده إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية. الأحد 1 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

بدأ نحو 1334 طالبا وطالبة في بلدية بني وليد، صباح اليوم الأحد، امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020، على ما افاد مدير المكتب الإعلامي بمراقبة التعليم، عمر صالح «بوابة الوسط».

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بمختلف المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، والتي تأجلت لأشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صالح لـ«بوابة الوسط» إن اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية في بني لم يشهد أي عراقيل أو مشاكل منذ أن بدأ الامتحان عند الساعة العاشرة من صباح اليوم وفق الموعد المحدد لها من قبل الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

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وأكد صالح أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وفرت كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق الامتحانات مثل المعقمات والقفازات والكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلبة.

وذكر صالح أن عدد اللجان التي تقام فيها امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد هذا العام أربعة لجان هي: مدرسة 17 فبراير، لجنة المردوم، لجنة تينيناي وكلية التقنية الإلكترونية بني وليد.

الكشف على حرارة طلاب الشهادة الثانوية قبل دخولهم لجان الامتحانات في بني وليد. الأحد 1 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
الكشف على حرارة طلاب الشهادة الثانوية قبل دخولهم لجان الامتحانات في بني وليد. الأحد 1 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد. الأحد 1 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد. الأحد 1 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد. الأحد 1 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد. الأحد 1 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
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