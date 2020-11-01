استقبال ثماني حالات مصابة بفيروس كورونا بمستشفى «ابن سينا» في سرت

مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر باللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، دخول ثماني حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، قسم العزل بمستشفى «ابن سينا» التعليمي بالمدينة.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة جائحة كورونا بالمدينة محمد الأميل في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «بهذا العدد، يكون عدد المصابين قد ارتفع جراء تفشي الجائحة، في المدينة، إلى أكثر من مائتي حالة ةمؤكدة، في حين يبلغ عدد الوفيات في سرت بسبب الوباء 22 حالة».

وأشار الأميل إلى أن قسم العزل والرصد بالمدينة «يعاني من نقص الإمكانيات الطبية والمستلزمات الوقائية من الجائحة، مع شح وعدم وجود دعم مالي لتحفيز العاملين بلجان مكافحة الفيروس بالمدينة».