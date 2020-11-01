حرق مبنى الإدارة وإطلاق نار داخل مستشفى بني وليد العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 01 نوفمبر 2020, 07:34 مساء
سيارة إطفاء عند مبنى إدارة مستشفى بني وليد العام أثناء إخماد الحريق. (الإنترنت)

أضرم مجهولون، مساء اليوم الأحد، النار في مبنى الإدارة بمستشفى بني وليد العام، كما قاموا بإطلاق النار داخل المستشفى، على ما أفاد المدير العام، الدكتور محمد المبروك «بوابة الوسط».

وحمل محمد المبروك في تصريح إلى «بوابة الوسط» كافة الجهات الأمنية والمجلسين البلدي والاجتماعي لقبائل ورفلة مسؤولية حرق مبنى إدارة مستشفى بني وليد العام في وضح النهار وإطلاق الرصاص على العاملين والأطباء داخل المستشفى.

واستغرب المبروك صمت الجهات الأمنية والمجلسين البلدي والاجتماعي حيال من وصفهم بـ«المخربين وغياب الجهات عن القيام بدورها في تأمين المستشفى خصوصا وأن هناك عناصر طبية من العنصر النسائي رفضت الرجوع الى العمل لعدم وجود رادع أمني داخل الحرم الطبي الوحيد».

وطالب المبروك المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي بضرورة تحمل المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما جرى وضرورة تسليم من قاموا بهذه الأعمال إلى مديرية الأمن بالمدينة.

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