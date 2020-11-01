أمير قطر يناقش مع المشري مسار الحوار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 05:31 مساء
لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع المشري. الأحد 1 نوفمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

ناقش أمير دولة قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله في الديوان الأميري بالدوحة اليوم الثلاثاء، رئيسَ المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والوفدَ المرافق له، مستجدات الأوضاع بالمنطقة، ومسار الحوار السياسي الليبي، والجهود القطرية للمساهمة في إنهاء الأزمة في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأضافت وكالة الأنباء القطرية من جهتها أن اللقاء جرى خلاله أيضا «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما جرى مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا»، مشيرة إلى أن اللقاء حضره رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود.

- المشري يصل إلى الدوحة

ووصل المشري والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس السبت، تلبيةً لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن رئيس مجلس الشورى القطري كان في استقبال المشري والوفد المرافق له عند وصوله إلى الدوحة، لافتا إلى أن الزيارة تأتي لـ«تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين».

لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع المشري. الأحد 1 نوفمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)
الوفد المرافق للمشري خلال حضوره لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. الأحد 1 نوفمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع المشري. الأحد 1 نوفمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)
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