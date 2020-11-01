زوارة تتسلم تجهيزات لإنشاء مختبر متكامل لدعم جهود البلدية في مكافحة «كورونا»

التوقيع على تسليم التجهيزات الطبية لبلدية زاورة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عن تسليم معدات طبية وتجهيزات ومستلزمات تشغيل لإنشاء مختبر متكامل ببلدية زوارة لدعم جهود البلدية في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة وبرعاية من شركة «ايني» الإيطالية.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن التجهيزات والمعدات التي جرى تسليمها ببلدية زوارة «تشمل جهاز PCR لتحليل العينات وعدد 10000 اختبار والمعدات الأخرى المساندة وكمية مناسبة من المشغلات وأجهزة التبريد».

وقالت المؤسسة إن هذه الجهود تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للشركات النفطية العاملة في ليبيا وتطبيقا لمبدأ الجار الطيب الذي تبنته المؤسسة الوطنية للنفط تجاه المناطق المحيطة بالمواقع النفطية.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بحضور عميد بلدية زوارة المكلف الدكتور إدريس الطويني، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المدينة، الدكتور مفيد أبوسهمين، وأعضاء من المجلس البلدي ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط المكلف، إبراهيم سالم خليفة، ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة مليتة للنفط والغاز، عماد علي العائب، ومنسق مشاريع التنمية المستدامة بشركة ايني الإيطالية، عبد الرؤوف موسى، ومستشار الخدمات الطبية بالشركة الإيطالية، الدكتور جمال عرفة.

التوقيع على تسليم التجهيزات الطبية لبلدية زاورة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني وبلدية زوارة خلال تسليم التجهيزات الطبية. (المؤسسة الوطنية للنفط)

التجهيزات الطبية المقدمة لإنشاء مختبر متكامل ببلدية زوارة. (المؤسسة الوطنية للنفط)