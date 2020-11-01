عماري زايد يهنئ سفير أنقرة لمناسبة اليوم الوطني لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 04:13 مساء
عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري زايد، السفير التركي سرحات أكسن, 1 نوفمبر 2020. (المجلس الرئاسي)

هنأ عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري زايد، السفير التركي سرحات أكسن، لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، زار عماري زايد، سفارة تركيا لدى ليبيا، والتقى أكسن، متمنياً للحكومة والشعب التركي مزيداً من التقدم والرخاء.

كما قدم عماري، التعازي إلى الحكومة والشعب التركي ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

 

عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري زايد، السفير التركي سرحات أكسن, 1 نوفمبر 2020. (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري زايد، السفير التركي سرحات أكسن, 1 نوفمبر 2020. (المجلس الرئاسي)
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